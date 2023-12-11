“Росія продовжує атакувати Україну, але втрати Росії зростають: настав час підтримувати Київ більше, а не менше. Сьогодні ми обговорюватимемо гарантії безпеки для України, і міністри повинні дати мені орієнтири, щоб винести варіанти на саміті лідерів”, – заявив Боррель.

Він також наголосив, що важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому рівні. Крім того, Боррель заявив, що “настав час спрямувати всі свої можливості на підтримку України”, оскільки РФ посилює атаки.