Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ матиме зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ).

Про це йдеться в комюніке, ухваленому за підсумками саміту.

Як сповіщалося, сьогодні, 14 червня, в Брюселі проходив саміт НАТО. Українська делегація не була запрошена на цей захід другий рік поспіль, хоча питання України було одним з найважливіших у порядку денному.

Перспективи щодо членства в НАТО

В НАТО акцентували, що підтримують право України самостійно визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без втручання ззовні.

Що стосується перспектив щодо членства в Альянсі, в спільній заяві за підсумками саміту в Альянсі наголосили, що підтримують рішення Бухарестського саміту 2008 року. Тоді було визначено, що Україна стане членом НАТО після отримання Плану дій щодо членства.

“Ми повторюємо рішення, прийняте на Бухарестському саміті 2008 року про те, що Україна стане членом Альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невіднятною частиною процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення”, — йдеться в заяві.

Реформи, реформи і ще раз реформи

Альянс наголошує, що Україна має повною мірою використовувати інструменти, доступні для неї в рамках програм Комісії Україна-НАТО (NUC), аби впроваджувати реформи, що стосуються прагнень до членства в НАТО.

“Успіх широкомасштабних, стійких та незворотних реформ, включаючи боротьбу з корупцією, сприяння інклюзивному політичному процесу та реформу децентралізації, засновану на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин та верховенстві права, матиме вирішальне значення у створенні підґрунтя для процвітання та миру в Україні”, — переконані в НАТО.

Альянс акцентує, що реформи сфери безпеки (зокрема, СБУ) є найважливішими, заохочує до подальшого прогресу в цьому напрямі і обіцяє надавати підтримку.

Підтримка у гібридній війні з РФ

Альянс підтверджує свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, Грузії та Молдови в їх міжнародно визнаних кордонах і вкотре закликає Росію до виведення військ з усіх трьох країни.

“Ми рішуче засуджуємо та не будемо визнавати незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією та засуджуємо його тимчасову окупацію. Порушення прав людини проти кримських татар та членів інших місцевих громад повинні припинитися. Нещодавнє масове нарощування та дестабілізаційна військова діяльність в Росії та навколо України ще більше посилили напруженість та підірвали безпеку”, — йдеться в комюніке. “Ми вітаємо позицію України щодо стриманості та дипломатичного підходу в цьому контексті. Ми прагнемо сприяти деескалації. Ми також посилюємо свою підтримку Україні”, — зазначили в НАТО.

Альянс також закликає Росію припинити підтримку незаконних збройних формувань та нести відповідальність за впровадження мінських домовленостей.

“Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України щодо зміцнення стійкості проти гібридних загроз, у тому числі шляхом активізації діяльності в рамках Платформи НАТО-Україна щодо протидії гібридній війні”, — запевнили в НАТО.