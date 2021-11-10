США та Китай, світові лідери з викидів вуглекислого газу, підписали угоду щодо активізації співпраці у боротьбі зі зміною клімату.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У середу, 10 листопада, в Глазго, де триває конференція ООН зі зміни клімату (COP26), було підписано рамкову угоду між Китаєм та США.

Країни, згідно з заявою посланця США з клімату Джоном Керрі та його китайського колеги Се Чженьхуа, домовилися активізувати співпрацю у боротьбі зі зміною клімату. Зокрема, щодо скорочення викидів метану, захисту лісів та відмови від вугілля. Сторони розглядають цю угоду як спосіб підштовхнути саміт до успіху.

“Разом ми висловили підтримку успішному проведенню COP26. … Зараз важливий кожен крок, і попереду на нас чекає довгий шлях”, — сказав Керрі.

На переконання Чженьхуа, угода дасть змогу Китаю зміцнити свої цілі щодо скорочення викидів та розробити національний план щодо метану. За його словами, обидві країни також хочуть зробити більше, щоб зупинити вирубку лісів.

“Сторони працюватимуть між собою та з іншими сторонами, щоб забезпечити успішне проведення COP26 та сприяти досягненню амбітних та збалансованих результатів”, — зазначив він..

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав угоду між Китаєм та США.

За даними статистичного сайту Worldometers, США та Китай — серед лідерів за кількістю викидів CO2.

На Китай припадає 28,2% всіх викидів на планеті, на США — 14%. При цьому за останній рік кількість викидів США зменшилася на 2%, а Китаю — лише на 0,3%.

За викидами CO2 на душу населення ці країни також серед лідерів, свідчать дані Our World in Data.