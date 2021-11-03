Каліфорнійські кондори, що перебувають під загрозою зникнення, можуть розмножуватися без спарювання.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, посилаючи на дослідження учених-екологів з Альянсу дикої природи зоопарку Сан-Дієго.

Під час звичайного аналізу біологічних зразків каліфорнійських кондорів у програмі розведення зоопарку вчені виявили, що два пташеня кондора вилупилися з незапліднених яєць.

“Чесно кажучи, це стало величезним сюрпризом. Ми не очікували знайти нічого подібного”, – сказала заступниця директора дослідницького відділу альянсу Синтія Штайнер.

Вчені підтвердили, що кожне пташеня кондора було генетично пов’язане зі своєю матір’ю, але жоден птах не був генетично пов’язаний із самцем. Ці два птахи є першими випадками безстатевого розмноження або партеногенезу.

Штайнер зазначила, що це відкриття було особливо несподіваним, тому що обидві самки постійно утримувалися з фертильними партнерами-самцями й вже дали пташенят у парі із самцем. Безстатеве розмноження ніколи раніше не підтверджувалося в жодного виду птахів, у яких самка мала доступ до партнера.

За її словами, на момент вилуплення обидва пташеня мали недостатню вагу. Один був випущений у дику природу та помер у віці двох років у 2003 році, а інший прожив вісім років у неволі та помер у 2017 році.

Каліфорнійський кондор – один із найрідкісніших видів птахів у світі. Наразі налічується близько 500 кондорів: 200 у неволі та 300 у дикій природі.

Штайнер сподівається продовжити вивчення безстатевого розмноження у птахів, щоб побачити, чи продовжиться воно зараз, коли в дикій природі побільшало кондорів.

“Ми просто хочемо знати, як часто це явище може відбуватися зараз, коли населення збільшується, а не скорочується, як це було у 1980-х роках”, – резюмувала вона.