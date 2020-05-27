В кінці червня в США відбудеться саміт "Великої сімки" (G7), який стане "яскравим прикладом повторного відкриття економіки".

Про це заявила Кейлі Макеннані, прес-секретар американського президента на прес-брифінгу в Білому домі.

З огляду на особливості ситуації в світі в зв’язку з пандемією коронавірусу, в прес-службі Трампа запевняють, що всі світові лідери, які зберуться на саміт в Білому домі, будуть надійно захищені.

“Ми хочемо, щоб це відбулося, ми думаємо, що це трапиться, і поки що всі іноземні лідери дуже підтримують цю ідею”, – повідомила прес-секретар.

Трамп вважає, що проведення саміту лідерів країн “Великої сімки” стане “найяскравішим прикладом повторного відкриття економіки”.

Також президент США зазначив, що саміт буде символізувати прагнення США та інших країн повернутися до нормального життя. Він сказав, що це має статися швидко, незважаючи на побоювання експертів в сфері громадської охорони здоров’я.

Нагадаємо, в березні Трамп скасував саміт, перевівши його в формат відеоконференції.

Варто нагадати, що G7 складається зі Сполучених Штатів, Італії, Японії, Канади, Франції, Німеччини, Великобританії, а також Європейського Союзу.

У 2018 році президент США Догнальд Трамп заявляв, що Росія повинна брати участь в саміті країн “Великої сімки” (G7). За його словами, РФ необхідно “дозволити повернутися”, тому що ця країна повинна перебувати “за столом переговорів”.