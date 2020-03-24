Поліція може почати контролювати переміщення українців, які взяли на себе зобов'язання бути в самоізоляції. Це можна здійснити за допомогою операторів мобільного зв'язку.

Про це на сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко.

Чиновник пояснив, що українці, які повернулися в країну і перетинали кордон, підписували особисті зобов’язання про те, що будуть в самоізоляції протягом 14 днів. У зв’язку з тим, що деякі порушили таке зобов’язання, тепер поліція може почати відстежувати їх переміщення за допомогою мобільних операторів зв’язку.

Геращенко зазначив, що поліція вже почала отримувати в автоматизованому порядку дані від прикордонників по десяткам тисяч українців, які підписали такі зобов’язання.

“Сьогодні поліція почала отримувати в автоматизованому порядку дані від прикордонників по десятках тисяч українців, які підписали особисті зобов’язання про 14 денному карантині шляхом самоізоляції. Десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину”, – написав Геращенко.

Він допускає, що, можливо, держава звернеться до мобільних операторів і банків, щоб здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж.