Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Користувач Nariman Gharib надіслав в редакції американського телеканала CNN і газети New York Times відео, на якому, можливо, видно, як в літак потрапляє ракета.

На відео видно, як випущена ракета потрапляє в якийсь об’єкт в небі, вражаючи його. Приблизно в цей же час авіалайнер зазнав аварії.

Американські ЗМІ зазначили, що не можуть перевірити справжність відео, однак будівлі, які на ньому видно, схожі на ті, які знаходяться в передмісті Тегерана, Паранд.

Як відомо, літак впав саме на північ від Паранда.

Журналісти попросили у користувача, який надіслав відео, додаткову інформацію, але поки її не отримали.

Тим часом в США заявили, що Іран міг помилково збити український авіалайнер. Це робоча теорія, заснована на постійному аналізі даних із супутників, радарів і електронних даних, регулярно збираються військовими і розвідувальними службами США.

Також повідомляється, що авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.