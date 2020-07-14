Про це повідомляє The Daily Telegraph.
Капітан літака прийняв рішення про посадку після того, як в туалеті знайшли записку про бомбу.
Капітан діяв згідно з інструкцією для таких випадків: він попередив владу Британії про те, що трапилося, і направив літак до найближчого аеропорту. Також лайнер супроводжували два винищувачі Eurofighter Typhoon.
Літак приземлився вдало, всі пасажири зійшли на землю.
Поліція графства Ессекс повідомила в Twitter, що на борту не було виявлено підозрілих предметів. В результаті лайнер передали оператору.
Також в зв’язку з хибним повідомленням про бомбу поліція затримала двох чоловіків – 26 і 47 років. Деталі поки що з’ясовуються.
- Раніше Іран опублікував доповідь, в якій повідомляється, що у ППО, яким збили український Boeing, були порушені налаштування – система помилково вирахувала, що літак рухається в бік Тегерана.