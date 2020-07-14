Літак лоукостера Ryanair, що летів з Кракова в Дублін, здійснив екстрену посадку в аеропорту Станстед в Лондоні через повідомлення про вибухівку на борту.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Капітан літака прийняв рішення про посадку після того, як в туалеті знайшли записку про бомбу.

Капітан діяв згідно з інструкцією для таких випадків: він попередив владу Британії про те, що трапилося, і направив літак до найближчого аеропорту. Також лайнер супроводжували два винищувачі Eurofighter Typhoon.

Літак приземлився вдало, всі пасажири зійшли на землю.

Поліція графства Ессекс повідомила в Twitter, що на борту не було виявлено підозрілих предметів. В результаті лайнер передали оператору.

Також в зв’язку з хибним повідомленням про бомбу поліція затримала двох чоловіків – 26 і 47 років. Деталі поки що з’ясовуються.