Літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями вилетів з аеропорту "Бориспіль" і вже прибув до Харкова.

Про це свідчать дані ресурсу Flightradar.

На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки. На борт літака було доставлено додаткове харчування та засоби індивідуального захисту.

Літак з евакуйованими з китайського Уханю з українцями прилітає до Харкова Літак з евакуйованими з китайського Уханю з українцями ось-ось очікують у Харкові. Дивіться наживо Трансляцію веде in time ukraine Опубліковано УНИАН Четвер, 20 лютого 2020 р.

Як повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, пасажири пройдуть паспортний контроль безпосередньо біля трапа лайнера.

За словами Гончарука, в Харкові будуть здійснені “всі можливі заходи щодо дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту”.

“Борт буде розміщено на окремій ізольованій стоянці. Усі процедури (паспортний контроль, митні формальності) будуть виконані біля трапу літака. Далі 45 українців та 27 іноземних громадян, екіпаж літака та супроводжуючі особи будуть доставлені спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавської області”, – наголосив прем’єр.

Він уточнив, що обсервація триватиме 14 днів. На локації цілодобово знаходитимуться лікарі, забезпечені всім необхідним і готові надати допомогу.

“Ми керуємося єдиною метою – безпекою людей. Тому, жодної загрози для перебуваючих там і оточуючих об’єкт не несе. Він пройшов перевірку епідеміологів, і відповідає всім вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я. Нагадаю, що жодного випадку вірусу в країні не зареєстровано”, – написав Гончарук.

Очільник Уряду поінформував, що всі пасажири, члени екіпажу і супроводжуючі особи почуваються задовільно, їх оглянули медики. Жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій немає.

“Закликаю громадян України не піддаватися на провокації, дотримуватися публічного порядку і безпеки та із розумінням поставитися до ситуації і наших громадян та іноземців, які потребують допомоги держави Україна у складній ситуації”, – підсумував Гончарук.