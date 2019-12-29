Літак зі звільненими з полону бойовиків українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Літак вилетів із військового аеродрому міста Чугуїв (Харківської області). Туди звільнених українців доставили після завершення процесу обміну на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський вже прибув до аеропорту “Бориспіль”. Чекаючи на прибуття літака, він поспілкувався з родинами звільнених.

Першими з літака почали виходити українські військові, які переодяглися у військову форму. На виході з літака їх зустрічав Зеленський. Після військових з літака вийшли всі звільнені українці.

Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.

Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.