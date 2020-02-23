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Літак «Шахтаря» готують для польоту в Китай за українцями

Літак футбольного клубу "Шахтар" готують для польоту в Китай для евакуації українців, які там залишились.

Неділя, 23 лютого 2020, 18:58

Про це заявив генеральний директор футбольного клубу Сергій Палкін, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Зараз йде підготовка. Хочу вам сказати, що це досить трудомісткий процес збору документів і погоджень. У ньому задіяні різні державні служби, як в Україні, так і в Китаї. Процес йде під особистим контролем президента України Володимира Зеленського. Він докладає максимум зусиль, щоб Анастасія Зінченко та українці, які залишаються в Ухані, змогли найближчим часом повернутися додому”, – розповів Палкін.

В той же час гендиректор клубу також повідомив, що літак зможе вилетіти після того, коли будуть улагоджені адміністративні питання.

За словами Палкіна, в футбольному клубі готові якомога швидше відправити літак до Китаю за українцями.

“Хочемо повернути Анастасію Зінченко та інших українців, які залишилися в Ухані. Вчинок Насті, яка відмовилася залишити свою собачку, торкнувся серця багатьох людей і нікого не залишив байдужим”, – підкреслив він.

  • З Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
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Теги: Палкин, вірус, Китай, літак, ФК Шахтер, эвакуация

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