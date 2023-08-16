У парі з пральною машиною сушка демонструє якісно новий рівень догляду за одягом — навіть з найделікатніших тканин. Розумні технології вирішують за власників, як найкраще сушити одяг. А спеціальні програми дозволяють економити час та електроенергію.

Дбайливе ставлення до речей забезпечує інверторний тепловий насос LG DUAL Inverter Heat Pump™. Він сушить одяг теплим повітрям температурою не вище 50–60 °C, завдяки чому навіть шовкові блузи або пуховики залишаються м’якими й неушкодженими. Пристрій сам підбирає оптимальну програму сушіння, тож речі триматимуть форму без усадки й тривалий час виглядатимуть як нові.

Контролювати процес роботи машини можна дистанційно — через WiFi та додаток LG ThinQ. Він дозволяє обирати режими, налаштування, завантажувати додаткові програми та навіть синхронізувати сушку з пральною машиною. Завдяки технології Smart Pairing сушильна машина підбиратиме програму догляду за речами, з огляду на те, які програми використовувалися під час прання. Це ще одна гарантія кращого збереження якості тканин.

Сушильна машина DC90V5V0W має високий рівень енергоефективності A++ та низький рівень шуму — завдяки компресору з двома циліндрами. Компанія надає 10 років гарантії на мотор та компресор, коли інші компанії надають гарантії тільки на мотор. Ще економніше використання ресурсів гарантує інноваційна технологія Eco Hybrid™. Треба використовувати менше електроенергії? З функцією «Заощадження електроенергії» можна зекономити до 21% електрики. Навпаки, потрібно якнайшвидше висушити одяг? З цим впорається функція «Заощадження часу», яка зменшує тривалість сушіння на 24%*.

*за температури 60 °C

Алергіки та люди з респіраторними захворюваннями можуть не перейматися безпечністю речей, оскільки техніку оснастили спеціальною програмою «Гіпоалергенне». Сушка видаляє до 99,9% мікроорганізмів та алергенів, зокрема пух, шерсть, кліщів та домашній пил. Дитячі іграшки або подушки будуть справді чистими, без ризиків спричиняти будь-які подразнення.

Окрім турботи про здоров’я власників, сушильна машина також піклується про їхній час. Вона самостійно очищує конденсатор до 3 разів за цикл. Ця функція не вимагає додаткового під’єднання до водопроводу, оскільки машина під тиском спрямовує конденсат на очищення.

У новій моделі LG збережено мінімалістичний дизайн у білому кольорі, який гармонійно інтегрується у будь-який інтер’єр. Сушка є універсальною, адже власник може перевісити дверцята у зручний для себе бік та по-різному розташувати пристрій відносно пральної машини. Великий дисплей, кнопка перемикання у сріблястому кольорі та загартоване скло роблять із сушильної машини стильного та водночас потужного помічника, який полегшує процес догляду за речами та зберігає їхній зовнішній вигляд на роки.

Сушильна машина DC90V5V0W надійде в продаж вже у серпні. Стежте за новинами на офіційному сайті LG.