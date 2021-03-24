Південнокорейський техногігант Samsung оголосив про нове партнерство з Manna Drone Delivery, що дозволить доставляти ірландським клієнтам гаджети безпілотниками.

Про це йдеться у блозі компанії.

Зокрема, ірландці зможуть отримати повітряне доставлення найновішої лінійки пристроїв Galaxy, включаючи S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S7, Galaxy Дивіться 3 та нещодавно запущений Samsung Galaxy A Series.

У компанії наголосили, що ця послуга стане унікальною, адже мінімізує будь-які ризики для покупця.

Партнер компанії Manna використовує розроблені на замовлення аерокосмічні безпілотники для доставлення продукції безпосередньо до будинків замовника. Їхні безпілотники літають на висоті 50-80 метрів зі швидкістю понад 60 км/год. Це дозволить доставляти гаджети клієнтам у великих містах всього за три хвилини.

“Можливість доставити продукцію нашим клієнтам протягом трьох хвилин після виходу з диспетчерського центру – це яскравий приклад інновацій в русі”, – заявив Імонн Грант, керівник відділу інтернет-продажів Samsung в Ірландії.

Наразі цією послугою можуть скористатися жителі Оранмору. Однак компанії планують запровадити її у всій Ірландії у найкоротші терміни.