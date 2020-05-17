Про це повідомляє видання The Verge.
Strategy Analytics повідомляє, що Samsung середнього класу Galaxy A51 був найбільш продаваним телефоном Android у перші три місяці 2020 року, а потім Xiaomi Redmi 8. Galaxy S20 Plus був єдиним флагманським телефоном в топ-6 рейтингу компанії, де він зайняв третє місце.
“Споживачі хочуть отримати співвідношення ціни і якості пристрою з досить хорошими характеристиками. Android вступає в еру пост-преміум”, – пояснює заступник директора Strategy Analytics Юха Вінтер.
Дослідження, проведене Canalys, малює схожу картину, хоча у цих двох компаній різняться дані, який конкретний телефон середнього класу з Android продавався найбільше.
Canalys вважає Redmi Note 8 і 8T як єдиний пристрій (яким вони фактично є, за винятком підтримки NFC у 8T) і ставить його на перше місце, попереду Galaxy A51. Проте і Canalys, і Strategy Analytics згодні, що серед телефонів Android домінують моделі середнього рівня.
Це не зовсім нова тенденція. У попередніх звітах говорилося, що бестселери серед Android-телефонів 2019 року також було дешевше моделей Galaxy A-серії і Xiaomi Redmi.
Apple, здається, є винятком з правил.
Canalys вважає iPhone 11 найбільш продаваним телефоном першого кварталу року, а iPhone 11 Pro Max і Pro посідають шосте і десяте місця відповідно.
- Раніше компания Xiaomi подала патент на смартфон с солнечной батареей, которая установлена на задней панели устройства.