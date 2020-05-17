За даними дослідницьких фірм, люди все частіше купують пристрої Android середнього класу, як альтернатива більш дорогим смартфонам.

Про це повідомляє видання The Verge.

Strategy Analytics повідомляє, що Samsung середнього класу Galaxy A51 був найбільш продаваним телефоном Android у перші три місяці 2020 року, а потім Xiaomi Redmi 8. Galaxy S20 Plus був єдиним флагманським телефоном в топ-6 рейтингу компанії, де він зайняв третє місце.

“Споживачі хочуть отримати співвідношення ціни і якості пристрою з досить хорошими характеристиками. Android вступає в еру пост-преміум”, – пояснює заступник директора Strategy Analytics Юха Вінтер.

Дослідження, проведене Canalys, малює схожу картину, хоча у цих двох компаній різняться дані, який конкретний телефон середнього класу з Android продавався найбільше.

Canalys вважає Redmi Note 8 і 8T як єдиний пристрій (яким вони фактично є, за винятком підтримки NFC у 8T) і ставить його на перше місце, попереду Galaxy A51. Проте і Canalys, і Strategy Analytics згодні, що серед телефонів Android домінують моделі середнього рівня.

Це не зовсім нова тенденція. У попередніх звітах говорилося, що бестселери серед Android-телефонів 2019 року також було дешевше моделей Galaxy A-серії і Xiaomi Redmi.

Apple, здається, є винятком з правил.

Canalys вважає iPhone 11 найбільш продаваним телефоном першого кварталу року, а iPhone 11 Pro Max і Pro посідають шосте і десяте місця відповідно.