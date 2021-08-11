Про це повідомляє Gizmodo.

Дизайн. Смартфон Galaxy Z Flip 3 сертифікований за стандартом IPX8 щодо водонепроникності. Корпус виготовлено з алюмінію із захистом Corning Gorilla Glass Victus. Розмір екрана збільшено з 1,1 дюйма до 1,9 дюйма. Всі телефони зроблено у двох кольорах – це затемнена рамка та власне колір смартфона (який оберете самі).

Функції. В новому смартфоні є дві оновлені функції: частота оновлень на головному екрані 120 Гц та стереодинаміки для поліпшеного звуку. Скільки часу смартфон може працювати в активному режимі на одному заряді – поки невідомо.

Оновлений екран значно яскравіший ніж попередник (на 29%). Також є селфі-камера, яка працює, коли смартфон складений. На задній панелі телефона дві камери – звичайна на 12 мегапікселів та над широкоформатна з Gorilla Glass DX (технологія захищає від пошкоджень).

Стандартна комплектація. Під’єднання до Мережі 5G входить у стандартну комплектацію смартфона. Також користувач відразу отримує 8 Гб оперативної пам’яті. Додатково можна обрати два варіанти зберігання файлів: на 128 Гб та на 256 Гб. Z Flip 3 працює під управлінням Android 11 з One UI 3.1.1.

Кольорова гама. Смартфон Galaxy Z Flip3 можна придбати в білому, бежевому, чорному, лавандовому та зеленому кольорах.

Вартість та попереднє замовлення. Galaxy Z Flip 3 можна попередньо замовити з 11 серпня. Смартфони почнуть продавати 27 серпня. Базова ціна – 999 доларів за смартфон та й місце для зберігання на 128 Гб. Можна обрати один з семи доступних кольорів. Два з них можливо обрати лише шляхом покупки через Мережу.