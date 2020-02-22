Компанія Samsung Electronics вирішила призупинити роботу заводу в місті Гумі (Південна Корея) після того, як було підтверджено зараження одного з працівників коронавірусом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інцидент стався на заводі з виробництва смартфонів.

“22 лютого у співробітника Samsung Electronics, що працює в Gumi Complex, був виявлений новий коронавірус (COVID-19)”, – поінформували в компанії Samsung, яку цитує телеканал CNN.

Підприємство закрито до ранку понеділка, 24 лютого. Поверх, де працює заражений співробітник, буде закритий до 25 лютого. За цей час компанія має намір провести дезінфекцію приміщень.

Samsung також ізолювала співробітників, які контактували із зараженим колегою.

“Компанія помістила колег, які вступили в контакт із зараженою співробітником, у карантин і вжила заходів для перевірки їх на можливе зараження”, – йдеться в повідомленні Samsung.

За даними Reuters, частка загального виробництва смартфонів, що припадає на завод Samsung в Гумі, невелика. Там виробляють телефони в основному для внутрішнього ринку.

Варто відзначити, що в Південній Кореї спостерігається спалах коронавірусу. Як повідомляє британське агентство ВВС, всього за добу кількість заражень у цій країні подвоїлося.

Так, у п’ятницю було підтверджено 229 випадків захворювання, а в суботу їх кількість досягла 433.

Влада Південної Кореї назвали ситуацію “дуже серйозною”.

За даними влади, осередком коронавірусу став релігійний культ Сінчонджі в місті Тегу. Його заснував південнокорейський проповідник Лі Ман Хі, який назвав себе новим втіленням Ісуса Христа. Вважається, що зараження серед членів секти пов’язані з однією жінкою.

Міста Тегу і Чхондо стали “зонами особливого контролю”, а вулиці Тегу спорожніли.