Компанія Samsung планує представити свою лінійку Galaxy S21 у глобальному масштабі 14 січня. Однак телефон потрапить на полиці магазинів 29 січня.

Про це повідомляє видання Engadget.

Якщо ці дати точні, то стратегічний зсув Samsung вже наближається. Зазвичай компанія анонсує свої телефони Galaxy S на заході в лютому до або під час Світового конгресу мобільних телефонів у Барселоні. Однак цю виставку перенесли на червень, тож цілком можливо, що Samsung влаштує спеціальну презентацію свого телефону.

За даними Android Authority, Samsung вже запустив систему попереднього замовлення для серії Galaxy S21, яка містить моделі S21 Plus і S21 Ultra. Фактичні ціни на пристрої ще не розкриваються.

Подейкують, що стандартний S21 буде доступний у сірому, рожевому, фіолетовому та білому кольорах, тоді як S21 Ultra буде поставлятися в рожевому, фіолетовому, срібному та чорному кольорах. Як повідомляється, усі телефони використовуватимуть процесор Exynos 2100 виробництва Samsung, а не чіпсет Snapdragon. Це суперечить попереднім інсайдам про те, що Samsung використовуватиме очікуваний Snapdragon 875 принаймні на деяких ринках.

S21 Ultra матиме 108-мегапіксельну основну камеру та два вторинні 10-мегапіксельні датчики. Один з останніх матиме 10-кратний оптичний зум.