Про це повідомив інтернет-інсайдер Ішан Агарвал у своєму Twitter.
Виробник не робив жодних офіційних заяв, але наразі можна побачити зміни в найменуванні продукції, які з’явилися в онлайн-магазинах Samsung трьох європейських країн: Латвії, Литви та Естонії. Саме таку літеру наносять на військову техніку російські війська, які вторглися в Україну.
Після випуску першого Galaxy Fold у 2019 Samsung об’єднала свою лінійку складних пристроїв у нову серію з літерою “Z” в назві. Також Літера “S” означає флагмани, а “A” — бюджетний або середній клас.
Водночас на більшості західних ринків, наприклад, у США та Латинській Америці ці ж смартфони, як і раніше, продаються як Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3.
Samsung has removed the ‘Z’ from its phones in certain European countries.
Z Fold/Flip3 are being sold as just Galaxy Fold3/Flip3.
Change could be due to symbol ‘Z’ representing Russian Army during the ongoing invasion in Ukraine. New retail boxes have been printed as well. pic.twitter.com/RvadGYN0Xi
— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 29, 2022
- Варто зазначити, що напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.
- Наприклад, найбільші музеї світу, музичні та кінофестивалі, провідні театри та авторитетні аукціони припинили співпрацю з Росією та запровадили “культурні санкції” на тлі російського вторгнення в Україну.
- Проте деякі компанії продовжують працювати в РФ.