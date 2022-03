Про це повідомив інтернет-інсайдер Ішан Агарвал у своєму Twitter.

Виробник не робив жодних офіційних заяв, але наразі можна побачити зміни в найменуванні продукції, які з’явилися в онлайн-магазинах Samsung трьох європейських країн: Латвії, Литви та Естонії. Саме таку літеру наносять на військову техніку російські війська, які вторглися в Україну.

Після випуску першого Galaxy Fold у 2019 Samsung об’єднала свою лінійку складних пристроїв у нову серію з літерою “Z” в назві. Також Літера “S” означає флагмани, а “A” — бюджетний або середній клас.

Водночас на більшості західних ринків, наприклад, у США та Латинській Америці ці ж смартфони, як і раніше, продаються як Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3.

Samsung has removed the ‘Z’ from its phones in certain European countries.

Z Fold/Flip3 are being sold as just Galaxy Fold3/Flip3.

Change could be due to symbol ‘Z’ representing Russian Army during the ongoing invasion in Ukraine. New retail boxes have been printed as well. pic.twitter.com/RvadGYN0Xi

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 29, 2022