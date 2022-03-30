Південнокорейський техногігант Samsung прибрав букву "Z" у назві своїх телефонів Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3. Однак всього лише у трьох країнах.

Про це повідомив інтернет-інсайдер Ішан Агарвал у своєму Twitter.

Виробник не робив жодних офіційних заяв, але наразі можна побачити зміни в найменуванні продукції, які з’явилися в онлайн-магазинах Samsung трьох європейських країн: Латвії, Литви та Естонії. Саме таку літеру наносять на військову техніку російські війська, які вторглися в Україну.

Після випуску першого Galaxy Fold у 2019 Samsung об’єднала свою лінійку складних пристроїв у нову серію з літерою “Z” в назві. Також Літера “S” означає флагмани, а “A” — бюджетний або середній клас.

Водночас на більшості західних ринків, наприклад, у США та Латинській Америці ці ж смартфони, як і раніше, продаються як Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3.