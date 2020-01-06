Про це повідомляється в блозі компанії.

Відзначається, що інші віртуальні клавіатури зараз є додатковим модулем, який необхідно приєднати до смартфону через Bluetooth. Модуль має лазерний проектор, який зображає кнопки клавіатури. Програма SelfieType буде зчитувати рух пальців за допомогою камери.

Під час набору тексту кисті рук користувача повинні розташовуватися на плоскій поверхні, наприклад, на столі, а смартфон або планшет повинні бути розташовані так, щоб руки потрапляли в поле зору фронтальної камери. Користувачеві необхідно натискати пальцями на поверхню так само, як і на кнопки клавіатури, використовуючи метод сліпого друку. Алгоритм в реальному часі створює модель сегментів кисті, визначає зіткнення кінчиків пальців з поверхнею, зіставляє поточний стан пальців з віртуальною клавіатурою і видає з додатком той чи інший символ.

Поки програма є прототипом, проте розробники заявили, що планують розвивати проект. Наприклад, вони планують додати нові мови крім англійської, а також можливість адаптації клавіатури до конкретного користувача.