Samsung розробляє власний процесор для комп'ютерів

Компанія Samsung вирішила слідом за Apple відмовитися від закупівлі процесорів для своїх продуктів. Тож фахівці розробляють власні процесори, які будуть призначені для ноутбуків та комп’ютерів.

Про це повідомляє видання Wccftech.

Наразі деталі майбутньої розробки тримають у секреті, але відомо, що процесор від Samsung буде базуватися на чипі Exynos 2100. Такий чип лежить в основі флагманських смартфонів лінійки Galaxy S21.

За даними видання, особливістю процесорів Samsung може стати те, що за графічну підсистему буде відповідати компанія AMD, яка зарекомендувала себе однією з кращих у сфері розробки відеокарт для комп’ютерів і ноутбуків.

Презентація відеокарти від Samsung може статися у 4 кварталі 2021 року. Якщо це станеться, то південнокорейський технологічний гігант розірве контракти із компаніями, які раніше постачали йому свої процесори.

Компанія Microsoft розробляє власні чіпи на базі ARM для серверів і пристроїв лінійки Surface. Процесори будуть використовуватися в серверах для хмарних сервісів Microsoft Azure і будуть засновані на базі ARM.