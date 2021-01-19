Samsung розробляє власний процесор для комп'ютерів

Про це повідомляє видання Wccftech.
Наразі деталі майбутньої розробки тримають у секреті, але відомо, що процесор від Samsung буде базуватися на чипі Exynos 2100. Такий чип лежить в основі флагманських смартфонів лінійки Galaxy S21.
За даними видання, особливістю процесорів Samsung може стати те, що за графічну підсистему буде відповідати компанія AMD, яка зарекомендувала себе однією з кращих у сфері розробки відеокарт для комп’ютерів і ноутбуків.
Презентація відеокарти від Samsung може статися у 4 кварталі 2021 року. Якщо це станеться, то південнокорейський технологічний гігант розірве контракти із компаніями, які раніше постачали йому свої процесори.
- Компанія Microsoft розробляє власні чіпи на базі ARM для серверів і пристроїв лінійки Surface. Процесори будуть використовуватися в серверах для хмарних сервісів Microsoft Azure і будуть засновані на базі ARM.
- Корпорація Microsoft випустила нові версії своїх програм Office, які працюють з чіпом M1 від Apple.