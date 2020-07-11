Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Офіційна назва комети – C/2020 F3.
Наприкінці березня її помітили за допомогою супутника NEOWISE.
Фото: Pavlo Pakhomenko
Комета успішно пережила зближення з Сонцем, вона досягне точки найбільшого зближення із Землею на наступному тижні.
Очікується, що NEOWISE буде видима до кінця липня.
Жителі Північної півкулі можуть спостерігати комету в досвітні години або відразу після заходу сонця. Рано вранці її можна буде розгледіти на обрії.
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Bright comet C/2020 F3 (NEOWISE) over Kharkiv, Ukraine. July 10, 2020. • Комета C/2020 F3 мабуть найкрасивіший об‘єкт цього року, зараз у найкращих умовах для спостережень над Харковом. Шукайте її перед світанком (починаючи десь з 2:30; для більш східних міст — раніше, для західних — пізніше) низько над північно-східним горизонтом. Не прогавте, такої яскравої комети не було дуже давно! Доречі англійське слово «disaster» має латинське коріння, що означає «погана (dis) зоря (aster)», саме так у давнину називали комети, вважаючи їх передвісницями різного роду катаклізмів (через їх раптову появу на небі). Дуже логічно для 2020 року 🙂 • • #disaster #c2020f3 #comet #cometneowise #neowise #astronomy #astrophotography #Харків #Україна
За словами астрофізика Карла Баттамса, комета підніметься вище горизонту в нічному небі, а потім зникне з поля зору в серпні.
Астронавти вже зробили світлини комети в космосі.
Last night's fireworks, for real. Because Science. #NEOWISE #comet pic.twitter.com/IKcJ1wLFAl
— Bob Behnken (@AstroBehnken) July 5, 2020
Також світлинами комети діляться користувачі соцмереж з різних куточків світу.
Magnifique #comète actuellement observable à l'oeil nu : la comète C/2020 F3 #NEOWISE. En ce début juillet, on peut la voir près de l'horizon juste avant le lever du soleil comme le prouve ce cliché pris par @StephxoxPereira ce 5 juillet vers le Plateau de Valensole (#France). pic.twitter.com/jrTnCFgRhC
— Florentin Cayrouse (@FloC36) July 5, 2020
The older kids and I stayed up late and went to check out #cometNEOWISE ☄️✨🌠 Even some cool #Noctilucentclouds too!
Higher and brighter than I was expecting.
Always amazing to see things beyond our world. #yeg #cometneowise #neowise pic.twitter.com/PAa9hnh7CU
— Jeff Nash (@_JeffNash) July 11, 2020
URSA MINOR? pic.twitter.com/LM1ROojbZX
— Alberto Espinal (@luis_espinalhn) July 6, 2020
Отримати знімок комети C/2020 F3 (NEOWISE) можна за допомогою фотокамери.
За словами вчених, комета не несе ніякої небезпеки для Землі та полетить повз на безпечній відстані.
Довідка. C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградна (рухається навколо Сонця в напрямку, протилежному його обертанню) комета з майже параболічною орбітою. Її побачили 27 березня 2020 в інфрачервоний телескоп NEOWISE. Найближче до Сонця проходила 3 липня – в 44,1 млн км від світила. Афелій – 81,4-107,7 млрд км. Діаметр ядра – приблизно 5 км.
До комети 23 липня буде приблизно 103,5 млн км Це приблизно вдвоє далі, ніж мінімальна відстань від Землі до Марса.
- Раніше NASA показало найдетальнішу фотографію Марсу, отриману на основі знімків ровера Curiosity.