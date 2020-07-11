Наступного тижня з Землі можна буде неозброєним оком спостерігати за кометою Neowise, яка вважається найяскравішою за останні сім років.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Офіційна назва комети – C/2020 F3.

Наприкінці березня її помітили за допомогою супутника NEOWISE.

Фото: Pavlo Pakhomenko

Комета успішно пережила зближення з Сонцем, вона досягне точки найбільшого зближення із Землею на наступному тижні.

Очікується, що NEOWISE буде видима до кінця липня.

Жителі Північної півкулі можуть спостерігати комету в досвітні години або відразу після заходу сонця. Рано вранці її можна буде розгледіти на обрії.

За словами астрофізика Карла Баттамса, комета підніметься вище горизонту в нічному небі, а потім зникне з поля зору в серпні.

Астронавти вже зробили світлини комети в космосі.

Також світлинами комети діляться користувачі соцмереж з різних куточків світу.

Magnifique #comète actuellement observable à l'oeil nu : la comète C/2020 F3 #NEOWISE. En ce début juillet, on peut la voir près de l'horizon juste avant le lever du soleil comme le prouve ce cliché pris par @StephxoxPereira ce 5 juillet vers le Plateau de Valensole (#France). pic.twitter.com/jrTnCFgRhC — Florentin Cayrouse (@FloC36) July 5, 2020

The older kids and I stayed up late and went to check out #cometNEOWISE ☄️✨🌠 Even some cool #Noctilucentclouds too!

Higher and brighter than I was expecting.

Always amazing to see things beyond our world. #yeg #cometneowise #neowise pic.twitter.com/PAa9hnh7CU — Jeff Nash (@_JeffNash) July 11, 2020

Отримати знімок комети C/2020 F3 (NEOWISE) можна за допомогою фотокамери.

За словами вчених, комета не несе ніякої небезпеки для Землі та полетить повз на безпечній відстані.

Довідка. C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградна (рухається навколо Сонця в напрямку, протилежному його обертанню) комета з майже параболічною орбітою. Її побачили 27 березня 2020 в інфрачервоний телескоп NEOWISE. Найближче до Сонця проходила 3 ​​липня – в 44,1 млн км від світила. Афелій – 81,4-107,7 млрд км. Діаметр ядра – приблизно 5 км.

До комети 23 липня буде приблизно 103,5 млн км Це приблизно вдвоє далі, ніж мінімальна відстань від Землі до Марса.