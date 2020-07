Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Офіційна назва комети – C/2020 F3.

Наприкінці березня її помітили за допомогою супутника NEOWISE.

Фото: Pavlo Pakhomenko

Комета успішно пережила зближення з Сонцем, вона досягне точки найбільшого зближення із Землею на наступному тижні.

Очікується, що NEOWISE буде видима до кінця липня.

Жителі Північної півкулі можуть спостерігати комету в досвітні години або відразу після заходу сонця. Рано вранці її можна буде розгледіти на обрії.

За словами астрофізика Карла Баттамса, комета підніметься вище горизонту в нічному небі, а потім зникне з поля зору в серпні.

Астронавти вже зробили світлини комети в космосі.

Також світлинами комети діляться користувачі соцмереж з різних куточків світу.

The older kids and I stayed up late and went to check out #cometNEOWISE ☄️✨🌠 Even some cool #Noctilucentclouds too!

Higher and brighter than I was expecting.

Always amazing to see things beyond our world. #yeg #cometneowise #neowise pic.twitter.com/PAa9hnh7CU

— Jeff Nash (@_JeffNash) July 11, 2020