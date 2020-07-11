Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Офіційна назва комети – C/2020 F3.

Наприкінці березня її помітили за допомогою супутника NEOWISE.

Фото: Pavlo Pakhomenko

Фото: Pavlo Pakhomenko

Фото: Pavlo Pakhomenko

Фото: Pavlo Pakhomenko

Комета успішно пережила зближення з Сонцем, вона  досягне точки найбільшого зближення із Землею на наступному тижні.

Очікується, що NEOWISE буде видима до кінця липня.

Жителі Північної півкулі можуть спостерігати комету в досвітні години або відразу після заходу сонця. Рано вранці її можна буде розгледіти на обрії.

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Bright comet C/2020 F3 (NEOWISE) over Kharkiv, Ukraine. July 10, 2020. • Комета C/2020 F3 мабуть найкрасивіший об‘єкт цього року, зараз у найкращих умовах для спостережень над Харковом. Шукайте її перед світанком (починаючи десь з 2:30; для більш східних міст — раніше, для західних — пізніше) низько над північно-східним горизонтом. Не прогавте, такої яскравої комети не було дуже давно! Доречі англійське слово «disaster» має латинське коріння, що означає «погана (dis) зоря (aster)», саме так у давнину називали комети, вважаючи їх передвісницями різного роду катаклізмів (через їх раптову появу на небі). Дуже логічно для 2020 року 🙂 • • #disaster #c2020f3 #comet #cometneowise #neowise #astronomy #astrophotography #Харків #Україна

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За словами астрофізика Карла Баттамса, комета підніметься вище горизонту в нічному небі, а потім зникне з поля зору в серпні.

Астронавти вже зробили світлини  комети в космосі.

Також світлинами комети діляться користувачі соцмереж з різних куточків світу.

 

Отримати знімок комети C/2020 F3 (NEOWISE) можна за допомогою фотокамери.

 

За словами вчених, комета не несе ніякої небезпеки для Землі та полетить повз на безпечній відстані.

Довідка. C/2020 F3 (NEOWISE) – ретроградна (рухається навколо Сонця в напрямку, протилежному   його обертанню) комета з майже параболічною орбітою. Її побачили 27 березня 2020  в інфрачервоний телескоп NEOWISE. Найближче до Сонця проходила 3 ​​липня – в 44,1 млн км від світила. Афелій – 81,4-107,7 млрд км. Діаметр ядра – приблизно 5 км.

До комети 23 липня буде приблизно 103,5 млн км Це приблизно вдвоє  далі, ніж мінімальна відстань від Землі до Марса.