Про це в мемуарах написав екс-радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.
Він зазначив, що тоді вперше був в Україні. Болтон зазначив, що незважаючи на те, що військовий парад в Києві нагадував аналогічний на Червоній площі, в Москві (РФ), “дух” був зовсім інший.
Болтон зробив акцент на тому, що виступ Порошенка був “антимосковським”.
“Виступ Порошенка був надзвичайно антимосковським”, – згадав Болтон.
Окремо він написав про реакцію українців на обіцянку п’ятого президента посприяти створенню автокефальної православної церкви.
“Найгучніші оплески йому (Порошенку, – ред.) прозвучали, коли він пообіцяв створити автокефальний (незалежний від Москви) Український православний церковний патріархат”, – написав Болтон.
Нагадаємо, 7 січня 2019 року Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) встановили в Софії Київській.
9 січня члени Синоду Вселенського патріархату підписали в Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).
10 січня Томос про автокефалію Православної церкви України вже привезли назад в нашу країну зі Стамбула.
14 січня 2019 року Вселенський патріархат оприлюднив офіційний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України.
- Вселенський патріарх Варфоломій І назвав найважливішою ініціативою в 2019 році надання автокефалії Православній церкві України.