Видання Vogue показує найнезвичайніші та яскраві вбрання зірок.

Актор Біллі Портер був як завжди на висоті:

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Аріана Гранде прийшла в дуже пишній сукні Giambattista Valli:

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Тріумфатор вечора – Біллі Айлиш в Gucci:

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Гвен Стефані і Блек Шелтон:

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Хайді Клум:

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Бріттані Говард:

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Ліззо в Atelier Versace:

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Елла Май в Giorgio Armani:

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Дуа Ліпа в Alexander Wang:

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Модель Грейс Елізабет в Giuseppe Di Morabito:

Виконавиця FKA Twigs в Ed Marler:

Співачка H.E.R. у вбранні від DSquared2:

Лана Дель Рей:

Співак Lil Nas X:

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