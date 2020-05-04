Про це повідомляється на сайті компанії Time and Date AS.

Пік зорепаду Ета-Акваріди можна буде спостерігати в небі в ніч з 6 на 7 травня, але через повний місяць на нічному небі можна буде побачити тільки найяскравіші об’єкти.

Швидкість метеорів може досягати 66 км/с.

Метеоритний потік зазвичай активний в період з 19 квітня по 28 травня кожного року. Зароджується він в сузір’ї Водолія, і названий на честь найяскравішої зірки – Ета.

Ета-Акваріди – це один з двох метеорних потоків, який породжується кометою Галлея.

Земля буде перебувати на шляху комети Галлея вдруге у жовтні. Тоді земляни спостерігатимуть метеорний потік Оріонід, пік якого припадає на 20 жовтня.

Кометі Галлея потрібно близько 76 років, щоб зробити повний оборот навколо Сонця. Наступного разу її видно буде з Землі в 2061 році.