Про це повідомляє Bloomberg.

Кайлі заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics, підписала ексклюзивне партнерство з Ulta Beauty Inc. Потім вона продала 51% акцій за 600 мільйонів доларів.

Лідирує в рейтингу найбагатших людей світу – власник Amazon Джефф Безос – незважаючи на скорочення статків на дев’ять мільярдів доларів, у нього зараз більше 111 млрд.

Нагадаємо, що в 2018 році Кайлі Дженнер, за версією Forbes, стала наймолодшою і найбагатшою серед жінок-підприємців.