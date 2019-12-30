Про це повідомляє Bloomberg.
Кайлі заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics, підписала ексклюзивне партнерство з Ulta Beauty Inc. Потім вона продала 51% акцій за 600 мільйонів доларів.
Лідирує в рейтингу найбагатших людей світу – власник Amazon Джефф Безос – незважаючи на скорочення статків на дев’ять мільярдів доларів, у нього зараз більше 111 млрд.
Нагадаємо, що в 2018 році Кайлі Дженнер, за версією Forbes, стала наймолодшою і найбагатшою серед жінок-підприємців.
- Знадобилося лише кілька, щоб Кайлі Дженнер заробила десятизначні стан. Молодшій сестрі Кім Кардашьян 21 рік – і вона вже наймолодший у світі мільярдер за всю історію капіталу. #Букви з’ясували, як дівчині вдалося цього досягти.