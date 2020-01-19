Про це повідомляється у звіті Google Trends.

Так, в топ-10 запитів увійшли наступні серіали:

  1. “Гра престолів” 8 сезон
  2. “Чорнобиль”
  3. “Таємна любов”
  4. “Фортечна”
  5. “ІП Пирогова”
  6. “Школа. Випускний”
  7. “Жуки”
  8. “Ніщо не трапляється двічі”
  9. “Рання пташка”
  10. “Молодіжка” 6 сезон

А ось серед ТВ-шоу українці більше цікавилися розважальними програмами. І лише на 4-му місці за частотою запитів – політичне шоу “Право на владу” на каналі “1+1”.

  1. “Євробачення” 2019
  2. “Холостяк” 2019
  3. “Оскар” 2019
  4. “Право на владу”
  5. “Голос країни” 2019
  6. “Топ-модель по-українськи” 3 сезон
  7. “Одруження наосліп” 2019
  8. “Майстер-Шеф. Професіонали”
  9. “Танці з зірками” 2019
  10. “Наречена для тата”

Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.

  • Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.
  • Комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл” увійшов у десятку фільмів, які українці шукали в пошуковику Google.