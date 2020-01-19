У 2019 року в пошуковику Google українці найчастіше шукали серіал "Гра престолів" 8 сезон.

Про це повідомляється у звіті Google Trends.

Так, в топ-10 запитів увійшли наступні серіали:

“Гра престолів” 8 сезон “Чорнобиль” “Таємна любов” “Фортечна” “ІП Пирогова” “Школа. Випускний” “Жуки” “Ніщо не трапляється двічі” “Рання пташка” “Молодіжка” 6 сезон

А ось серед ТВ-шоу українці більше цікавилися розважальними програмами. І лише на 4-му місці за частотою запитів – політичне шоу “Право на владу” на каналі “1+1”.

“Євробачення” 2019 “Холостяк” 2019 “Оскар” 2019 “Право на владу” “Голос країни” 2019 “Топ-модель по-українськи” 3 сезон “Одруження наосліп” 2019 “Майстер-Шеф. Професіонали” “Танці з зірками” 2019 “Наречена для тата”

Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.