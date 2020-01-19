Про це повідомляється у звіті Google Trends.
Так, в топ-10 запитів увійшли наступні серіали:
- “Гра престолів” 8 сезон
- “Чорнобиль”
- “Таємна любов”
- “Фортечна”
- “ІП Пирогова”
- “Школа. Випускний”
- “Жуки”
- “Ніщо не трапляється двічі”
- “Рання пташка”
- “Молодіжка” 6 сезон
А ось серед ТВ-шоу українці більше цікавилися розважальними програмами. І лише на 4-му місці за частотою запитів – політичне шоу “Право на владу” на каналі “1+1”.
- “Євробачення” 2019
- “Холостяк” 2019
- “Оскар” 2019
- “Право на владу”
- “Голос країни” 2019
- “Топ-модель по-українськи” 3 сезон
- “Одруження наосліп” 2019
- “Майстер-Шеф. Професіонали”
- “Танці з зірками” 2019
- “Наречена для тата”
Найпопулярнішим Google-запитом українців у 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.
- Глобальний пошуковик Google назвав персоналії, імена яких найчастіше вводили в пошук у 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.
- Комедійний серіал “Поліцейський з Рубльовки. Новорічний бєспрєдєл” увійшов у десятку фільмів, які українці шукали в пошуковику Google.