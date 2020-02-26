Американський сенатор і кандидат в президенти США від Демократичної партії Берні Сандерс має більшість підтримки серед виборців-афроамериканців, які раніше віддавали перевагу іншому демократу - Джо Байдену

Про це свідчать дані опитування Reuters / Ipsos.

Опитування проводилося в період з 19 по 25 лютого.

Згідно з опитуванням, підтримка мільярдера Майкла Блумберга впала на 2% після того, як колишній мер Нью-Йорка минулого тижня піддався критиці з боку інших кандидатів під час його перших дебатів.

З усіх зареєстрованих демократів і незалежних 26% заявили, що проголосують за Сандерса, 15% заявили, що підтримують Блумберга, а ще 15% підтримують Байдена.

Опитування показало, що лідерство Сандерса зростає протягом трьох тижнів.

Він також збільшив свою частку підтримки серед афроамериканців. Коли їх запитували, якого кандидата вони підтримають на праймеріз в своєму штаті, 26% відповіли, що проголосують за Сандерса, що на 7% більше, ніж місяць тому.

Ще 23% заявили, що підтримають Байдена, що на 10% менше, ніж місяць тому. 20% підтримають Блумберга, що на 10% більше, ніж було раніше.

Після перемоги Сандерса на праймеріз в Неваді 26% опитаних вважають сенатора з Вермонта “найбільш обираємим” з кандидатів в президенти від партії.

Серед усіх виборців, включаючи республіканців, 47% заявили, що проголосують за Сандерса на загальних виборах, а 40% заявили, що проголосують за президента Дональда Трампа.

Опитування Reuters/Ipsos був проведений онлайн, англійською мовою, на всій території Сполучених Штатів. Було зібрано відповіді від 4439 дорослих американців, включаючи 2244 людини, які були визначені як зареєстровані демократи або незалежні особи, і 446 афроамериканців. Похибка становить від 2% до 5%.