Про це свідчать дані опитування Reuters / Ipsos.
Опитування проводилося в період з 19 по 25 лютого.
Згідно з опитуванням, підтримка мільярдера Майкла Блумберга впала на 2% після того, як колишній мер Нью-Йорка минулого тижня піддався критиці з боку інших кандидатів під час його перших дебатів.
З усіх зареєстрованих демократів і незалежних 26% заявили, що проголосують за Сандерса, 15% заявили, що підтримують Блумберга, а ще 15% підтримують Байдена.
Опитування показало, що лідерство Сандерса зростає протягом трьох тижнів.
Він також збільшив свою частку підтримки серед афроамериканців. Коли їх запитували, якого кандидата вони підтримають на праймеріз в своєму штаті, 26% відповіли, що проголосують за Сандерса, що на 7% більше, ніж місяць тому.
Ще 23% заявили, що підтримають Байдена, що на 10% менше, ніж місяць тому. 20% підтримають Блумберга, що на 10% більше, ніж було раніше.
Після перемоги Сандерса на праймеріз в Неваді 26% опитаних вважають сенатора з Вермонта “найбільш обираємим” з кандидатів в президенти від партії.
Серед усіх виборців, включаючи республіканців, 47% заявили, що проголосують за Сандерса на загальних виборах, а 40% заявили, що проголосують за президента Дональда Трампа.
Опитування Reuters/Ipsos був проведений онлайн, англійською мовою, на всій території Сполучених Штатів. Було зібрано відповіді від 4439 дорослих американців, включаючи 2244 людини, які були визначені як зареєстровані демократи або незалежні особи, і 446 афроамериканців. Похибка становить від 2% до 5%.
- 12 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс переміг на попередніх виборах (праймеріз) в Нью-Гемпширі, залишивши далеко позаду свого головного конкурента — ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
- Станом на 18 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс є лідером серед кандидатів-демократів. Зокрема, він набрав 31% в опитуванні NPR/PBS NewsHour/Marist College.