Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Під час онлайн-заходу, проведеного в рамках кампанії Джо Байдена, сенатор Вермонта Берні Сандерс виступив на підтримку колишнього опонента та пообіцяв йому допомогти перемогти Дональда Трампа на виборах.

“Ти потрібен нам в Білому домі. Я зроблю все від мене залежне, щоб побачити, що це станеться, Джо”, — заявив Сандерс, звертаючись до Байдена.

Також Сандерс зазначив, що у нього завжди були розбіжності з Байденом. Сандерс висловив надію на те, що вони не стануть перешкодою для того, що його прихильники підтримали його колишнього опонента.

“Не секрет, Джо, що у нас з тобою є свої розбіжності, і ми не збираємося їх обговорювати. Це реально. Але я сподіваюся, що ці цільові групи зберуться разом, використовуючи кращі уми та людей у ​​вашій кампанії та в моїй кампанії, щоб виробити реальні рішення дуже і дуже важливих проблем”, — зазначив він.