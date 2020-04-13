Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Під час онлайн-заходу, проведеного в рамках кампанії Джо Байдена, сенатор Вермонта Берні Сандерс виступив на підтримку колишнього опонента та пообіцяв йому допомогти перемогти Дональда Трампа на виборах.
“Ти потрібен нам в Білому домі. Я зроблю все від мене залежне, щоб побачити, що це станеться, Джо”, — заявив Сандерс, звертаючись до Байдена.
Також Сандерс зазначив, що у нього завжди були розбіжності з Байденом. Сандерс висловив надію на те, що вони не стануть перешкодою для того, що його прихильники підтримали його колишнього опонента.
“Не секрет, Джо, що у нас з тобою є свої розбіжності, і ми не збираємося їх обговорювати. Це реально. Але я сподіваюся, що ці цільові групи зберуться разом, використовуючи кращі уми та людей у вашій кампанії та в моїй кампанії, щоб виробити реальні рішення дуже і дуже важливих проблем”, — зазначив він.
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