Про це пише The New York Times.

“Чи були ми настільки успішні, наскільки я хотів в залученні молодого електорату? Відповідь – ні”, – резюмував свій результат в “супервівторок” Сандерс, додавши, що “розчарований”.

У виданні зазначили, що голосування в “супервівторок” вкотре показало головний мінус передвиборної кампанії Сандерса. У нього немає підтримки серед дорослого електорату. Саме люди середнього і старшого віку – найактивніші виборці. Також Сандерсу не вистачає підтримки серед кольорового населення.

Представники півночі і півдня США віддають перевагу Байдена, після того як з вибором знялися їх фаворити – Еммі Клобушар і Піт Буттіджіч.

Наприклад в Техасі, де переміг Байден, голосували тільки 15% молодих людей (до 30 років) від загального числа виборців. Аналогічно в штаті Каліфорнія.

Ні в одному з 14 штатів, які голосували в “супервівторок”, молоді виборці не становлять більше 15 – 20%.

Люди середнього і старшого віку – потенційний електорат Байдена, тоді як молодь підтримує 78-річного Сандерса.

В Алабамі, де чорні виборці становили половину електорату, Сандерс втратив більше 60% голосів. У Вірджинії – втратив близько 50%, а в Техасі і Північній Кароліні – 40%.

Свій програш Сандерс пов’язав з “отруйними корпоративними ЗМІ”.

Сандерс впевнений, що на праймеріз в Мічигані був “знищений” через торгову політику, яку в штаті вів раніше Байден.

Why did Biden win Minnesota? So far he’s fighting Sanders to a draw in the core Twin Cities metro, and dominating in the suburbs and Greater Minnesota: pic.twitter.com/bz9jsbMNaC

— David Montgomery @ #NICAR20 (@dhmontgomery) March 4, 2020