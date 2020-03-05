Про це пише The New York Times.

“Чи були ми настільки успішні, наскільки я хотів в залученні молодого електорату? Відповідь – ні”, – резюмував свій результат в “супервівторок” Сандерс, додавши, що “розчарований”.

У виданні зазначили, що голосування в “супервівторок” вкотре показало головний мінус передвиборної кампанії Сандерса. У нього немає підтримки серед дорослого електорату. Саме люди середнього і старшого віку – найактивніші виборці. Також Сандерсу не вистачає підтримки серед кольорового населення.

Представники півночі і півдня США віддають перевагу Байдена, після того як з вибором знялися їх фаворити – Еммі Клобушар і Піт Буттіджіч.

Наприклад в Техасі, де переміг Байден, голосували тільки 15% молодих людей (до 30 років) від загального числа виборців. Аналогічно в штаті Каліфорнія.

Ні в одному з 14 штатів, які голосували в “супервівторок”, молоді виборці не становлять більше 15 – 20%.

Люди середнього і старшого віку – потенційний електорат Байдена, тоді як молодь підтримує 78-річного Сандерса.

В Алабамі, де чорні виборці становили половину електорату, Сандерс втратив більше 60% голосів. У Вірджинії – втратив близько 50%, а в Техасі і Північній Кароліні – 40%.

Свій програш Сандерс пов’язав з “отруйними корпоративними ЗМІ”.

Сандерс впевнений, що на праймеріз в Мічигані був “знищений” через торгову політику, яку в штаті вів раніше Байден.

У гонці ще залишається Елізабет Уоррен, яку підтримують, в основному, жінки і виборці з вищою освітою.

Передбачається, що якщо вона вийде з гонки, то її електорат перейде саме до Сандерса.

Найсильніша група виборців Уоррен – білі жінки з освітою рівня коледжу. У той же час у Сандерса – це найслабша ланка.

  • Раніше повідомлялося, що 3 березня,у “супервівторок”, який стане вирішальним днем першого етапу боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії, стане відомо, чи втратить ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 мільйонів доларів, які вклав у свою передвиборчу кампанію.
  • Кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”.
  • Колишній віце-президент США Джо Байден здобув впевнену перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів, які відбулися в штаті Південна Кароліна в суботу, 29 лютого.