Про це пише The New York Times.
“Чи були ми настільки успішні, наскільки я хотів в залученні молодого електорату? Відповідь – ні”, – резюмував свій результат в “супервівторок” Сандерс, додавши, що “розчарований”.
У виданні зазначили, що голосування в “супервівторок” вкотре показало головний мінус передвиборної кампанії Сандерса. У нього немає підтримки серед дорослого електорату. Саме люди середнього і старшого віку – найактивніші виборці. Також Сандерсу не вистачає підтримки серед кольорового населення.
Представники півночі і півдня США віддають перевагу Байдена, після того як з вибором знялися їх фаворити – Еммі Клобушар і Піт Буттіджіч.
Наприклад в Техасі, де переміг Байден, голосували тільки 15% молодих людей (до 30 років) від загального числа виборців. Аналогічно в штаті Каліфорнія.
Ні в одному з 14 штатів, які голосували в “супервівторок”, молоді виборці не становлять більше 15 – 20%.
Люди середнього і старшого віку – потенційний електорат Байдена, тоді як молодь підтримує 78-річного Сандерса.
В Алабамі, де чорні виборці становили половину електорату, Сандерс втратив більше 60% голосів. У Вірджинії – втратив близько 50%, а в Техасі і Північній Кароліні – 40%.
Свій програш Сандерс пов’язав з “отруйними корпоративними ЗМІ”.
Сандерс впевнений, що на праймеріз в Мічигані був “знищений” через торгову політику, яку в штаті вів раніше Байден.
Why did Biden win Minnesota? So far he’s fighting Sanders to a draw in the core Twin Cities metro, and dominating in the suburbs and Greater Minnesota: pic.twitter.com/bz9jsbMNaC
— David Montgomery @ #NICAR20 (@dhmontgomery) March 4, 2020
У гонці ще залишається Елізабет Уоррен, яку підтримують, в основному, жінки і виборці з вищою освітою.
Передбачається, що якщо вона вийде з гонки, то її електорат перейде саме до Сандерса.
Найсильніша група виборців Уоррен – білі жінки з освітою рівня коледжу. У той же час у Сандерса – це найслабша ланка.
- Раніше повідомлялося, що 3 березня,у “супервівторок”, який стане вирішальним днем першого етапу боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії, стане відомо, чи втратить ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 мільйонів доларів, які вклав у свою передвиборчу кампанію.
- Кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”.
- Колишній віце-президент США Джо Байден здобув впевнену перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів, які відбулися в штаті Південна Кароліна в суботу, 29 лютого.