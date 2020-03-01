Про це пише Reuters.
Дана інформація була опублікована на наступний день після того, як колишній віце-президент Джо Байден здобув рішучу перемогу над Сандерсом в Південній Кароліні.
Зазначається, що збір коштів для Сандерса перевершив результати, отримані будь-яким кандидатом від демократичної партії.
“Багатонаціональна коаліція робітничого класу з різних поколінь продовжує підживлювати його кампанію за трансформаційні зміни кількома доларами за один раз”, – заявив керівник кампанії Сандерса – Файз Шакір.
Видання The New York Times зазначило, що в цілому, кампанія Сандерса привернула 167 мільйонів доларів з 1,9 мільйона чоловік, що дає йому значну фінансову перевагу над усіма його конкурентами, за винятком мільярдера Майкла Блумберга, який фінансує себе сам.
Середнє пожертвування, отримане його кампанією в лютому, склала 21 долар, що трохи більше, ніж було раніше.
- Раніше повідомлялося, що згідно з новим загальнонаціональним опитуванням, сенатор з Вермонту, демократичний соціаліст Берні Сандерс значно випереджає кандидатів у президенти від Демократичної партії.
- Демократи не підтримують обрання сенатора Вермонта Берні Сандерса кандидатом в президенти США від Демократичної партії.
- Активісти Республіканської партії США допомагають Берні Сандерсу перемогти на праймеріз Демократичної партії, як найбільш простому конкуренту для Дональда Трампа.