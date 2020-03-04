Про це повідомляє телеканал CNN.
Два демократа, довічні політики з абсолютно різними поглядами на майбутнє Америки, боролися за делегатів у 14 штатах. Сандерс здобув перемогу в головному штаті “супервівторка” – Каліфорнії, яка відправляє на з’їзд Демократичної партії 415 делегатів.
Сенатор Берні Сандерс показав широку підтримку серед латиноамериканських виборців, які, згідно з опитуваннями на виході з виборчої дільниці, становили 3 з 10 первинних виборців. Більшість заявили, що підтримують Сандерса, в той час як тільки 2 з 10 підтримують Джо Байдена. Сандерс також лідирує серед білих виборців, які складають більшість виборців по всьому штату.
Байден, чия перемога в Південній Кароліні була забезпечена чорношкірими виборцями, також отримав підтримку у цієї групи в Каліфорнії – але вони становили лише 7% від основного електорату.
Сандерса підтримали понад 7 з 10 виборців у віці до 30 років.
Два інших демократа, нью-йоркський мільярдер Майк Блумберг і сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен, “балансували на межі”. Уоррен посіла третє місце в своєму рідному штаті.
А ось чинний президент США Дональд Трамп, який перемагає на республіканських праймеріз, висміяв сенатора Елізабет Уоррен і колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга після їх невдалих виступів на праймеріз Демократичної партії.
“Найбільший лузер сьогодні вночі міні Майк Блумберг. Його “політичні” консультанти його надули”, – написав Трамп у Twitter.
- Раніше повідомлялося, що 3 березня,у “супервівторок”, який стане вирішальним днем першого етапу боротьби за номінацію в президенти США від Демократичної партії, стане відомо, чи втратить ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 мільйонів доларів, які вклав у свою передвиборчу кампанію.
- Раніше кандидат у президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”..