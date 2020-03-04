Колишній віце-президент США Джо Байден виграв первинні вибори (праймеріз) Демократичної партії ще в трьох штатах, де проходило голосування в "супервівторок" 3 березня, а сенатор Берні Сандерс перемагає в Каліфорнії.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Два демократа, довічні політики з абсолютно різними поглядами на майбутнє Америки, боролися за делегатів у 14 штатах. Сандерс здобув перемогу в головному штаті “супервівторка” – Каліфорнії, яка відправляє на з’їзд Демократичної партії 415 делегатів.

Сенатор Берні Сандерс показав широку підтримку серед латиноамериканських виборців, які, згідно з опитуваннями на виході з виборчої дільниці, становили 3 з 10 первинних виборців. Більшість заявили, що підтримують Сандерса, в той час як тільки 2 з 10 підтримують Джо Байдена. Сандерс також лідирує серед білих виборців, які складають більшість виборців по всьому штату.

Байден, чия перемога в Південній Кароліні була забезпечена чорношкірими виборцями, також отримав підтримку у цієї групи в Каліфорнії – але вони становили лише 7% від основного електорату.

Сандерса підтримали понад 7 з 10 виборців у віці до 30 років.

Два інших демократа, нью-йоркський мільярдер Майк Блумберг і сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен, “балансували на межі”. Уоррен посіла третє місце в своєму рідному штаті.

А ось чинний президент США Дональд Трамп, який перемагає на республіканських праймеріз, висміяв сенатора Елізабет Уоррен і колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга після їх невдалих виступів на праймеріз Демократичної партії.

“Найбільший лузер сьогодні вночі міні Майк Блумберг. Його “політичні” консультанти його надули”, – написав Трамп у Twitter.