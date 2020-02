Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

14 лютого 2019 року стало відомо, що Блумберг готовий витратити близько 500 мільйонів доларів на боротьбу з нинішнім американським лідером Дональдом Трампом напередодні президентських виборів в США.

Cандерс заявив, що у бізнесмена-мільярдера і політика мало шансів перемогти Дональда Трампа на майбутніх виборах.

“Незалежно від того, скільки грошей кандидат мульти-мільярдер готовий витрачати на його вибори, він “не створить енергію і хвилювання, необхідні для перемоги над Дональдом Трампом”, якщо той кандидат переслідував, виступав і прийняв расистську політику, як “зупини і обшукай” , яка змусила афро- і латиноамериканців жити в страху “, – написав він.

Сандерс також розкритикував раніше висловлене Блумбергом заперечення проти підвищення мінімальної заробітної плати, повідомляє газета HuffPost.

В ході кампанії Блумберг висловив підтримку мінімальній заробітній платі в розмірі 15 доларів на годину.

Сандерс продовжив критикувати свого політичного конкурента за те, що він виступив проти “пропозицій під час президентства Барака Обами підняти податки на багатих, виступаючи за скорочення витрат на медичне обслуговування та соціальне забезпечення” та за відмову притягти до відповідальності “шахраїв на Уолл-стріт”.

Tonight @BernieSanders directory addressed @MikeBloomberg‘s candidacy to Clark County Democrats:

“And let me also say a word about the current campaign and say to you that regardless of how much money a multi-billionaire candidate is willing to spend on his election… pic.twitter.com/jbOAGPMWMW

— People for Bernie (@People4Bernie) February 16, 2020