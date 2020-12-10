Про це повідомляє видання Newsmaker.
Зазначається, що адвокат чинного президента Ігоря Додона запропонував перенести судове засідання, оскільки по одній зі скарг немає ще остаточного рішення суду. Однак клопотання відхилили.
За попередніми даними, глава ЦВК Молдови Дорін Чіміл заявив, що рішення винесено майже за всіма позовами Додона. Однак в Апеляційній палаті є дві скарги на те, що у Санду два громадянства.
Судді Конституційного суду радилися понад дві години та винесли рішення про офіційне затвердження мандату Санду. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає.
- У середині листопада в Молдові на виборах президента країни перемогла експрем’єр-міністр і лідерка партії “Дія і солідарність” Мая Санду — вона набрала 57,75% голосів виборців. Її головний суперник — чинний президент Ігор Додон — отримав 42,26% голосів. #Букви розповідали, що відомо про обраного лідера країни.
- Днями новообрана президентка Молдови Мая Санду дала кількагодинну пресконференцію. Вона виступила за виведення російських військових з Придністров’я.
- У Кишиневі кілька сотень громадян вийшли на акцію протесту через рішення парламенту Молдови обмежити повноваження президента. 2 грудня обраний президент Мая Санду виступила з пресконференцією, під час якої заявила, що такі дії парламенту є спробою захоплення влади.