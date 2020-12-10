Про це повідомляє видання Newsmaker.

Зазначається, що адвокат чинного президента Ігоря Додона запропонував перенести судове засідання, оскільки по одній зі скарг немає ще остаточного рішення суду. Однак клопотання відхилили.

За попередніми даними, глава ЦВК Молдови Дорін Чіміл заявив, що рішення винесено майже за всіма позовами Додона. Однак в Апеляційній палаті є дві скарги на те, що у Санду два громадянства.

Судді Конституційного суду радилися понад дві години та винесли рішення про офіційне затвердження мандату Санду. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає.