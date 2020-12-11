Новообрана президентка Молдови, експрем’єрка та лідерка партії “Дія і солідарність” Мая Санду планує візит до України. Це має бути її перший закордонний візит на посаді глави держави.

Про це повідомили в МЗС України.

У четвер, 9 грудня, голова МЗС Дмитро Кулеба перебував у Молдові з офіційним візитом, під час якого мав також зустріч з обраною президенткою країни Маєю Санду.

Кулеба привітав Санду з перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом.

Мая Санду, згідно з повідомленням відомства, прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента.

Окремо Кулеба у своєму Twitter проінформував, що цей візит планується вже наступного місяця.

“Радий був зустрітися з обраною президенткою Молдови Маєю Санду. З нетерпінням чекаємо на її візит до України в січні 2021 року, щоб відкрити новий успішний розділ українсько-молдавських відносин, оскільки ми продовжуємо рухатися разом до членства в ЄС”, — написав він.

Сама Санду за підсумками зустрічі повідомила: “Ми знову заявили про взаємну підтримку територіальної цілісності й суверенітету кожної держави. Домовилися організувати візит до Києва на січень”.