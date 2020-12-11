Про це повідомили в МЗС України.
У четвер, 9 грудня, голова МЗС Дмитро Кулеба перебував у Молдові з офіційним візитом, під час якого мав також зустріч з обраною президенткою країни Маєю Санду.
Кулеба привітав Санду з перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом.
Мая Санду, згідно з повідомленням відомства, прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента.
Окремо Кулеба у своєму Twitter проінформував, що цей візит планується вже наступного місяця.
“Радий був зустрітися з обраною президенткою Молдови Маєю Санду. З нетерпінням чекаємо на її візит до України в січні 2021 року, щоб відкрити новий успішний розділ українсько-молдавських відносин, оскільки ми продовжуємо рухатися разом до членства в ЄС”, — написав він.
Сама Санду за підсумками зустрічі повідомила: “Ми знову заявили про взаємну підтримку територіальної цілісності й суверенітету кожної держави. Домовилися організувати візит до Києва на січень”.
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- У середині листопада в Молдові на виборах президента країни перемогла експрем’єр-міністр і лідерка партії “Дія і солідарність” Мая Санду — вона набрала 57,75% голосів виборців. Її головний суперник — чинний президент Ігор Додон — отримав 42,26% голосів. #Букви розповідали, що відомо про обрану лідерку країни.
- Днями новообрана президентка Молдови Мая Санду дала кількагодинну пресконференцію. Вона виступила за виведення російських військових з Придністров’я.