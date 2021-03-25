Президентка Молдови Мая Санду звернулася до посла РФ Олега Васнєцова з проханням посприяти швидкому отриманню країною російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це Санду сповістила на своїй сторінці в Facebook.

“Ми обговорили епідеміологічну ситуацію та події, що відбуваються в нашій країні. Зараз пріоритетним завданням є забезпечення доступу наших громадян до ефективних вакцин всіх типів, наскільки це можливо. Я ще раз наголосила, як і під час попередніх дискусій, що ми хотіли б отримати допомогу від Російської Федерації — для швидшого доступу до вакцини “Спутник V”, з огляду на необхідність прискорення процесу вакцинації”, — пише президентка.

Зауважимо, вакцинація розпочалася в Молдові 1 березня. Країна отримала три партії вакцини, всі — в рамках ініціативи COVAX. Спершу надійшли 14,4 тисяч доз вакцини AstraZeneca, згодом — ще 21,6 тисяч. 19 березня Молдова отримала 24 570 доз вакцини Pfazer. Загалом — близько 60 тисяч доз.

Як зазначено на сайті МОЗ Молдови, станом на 25 березня перше щеплення (обидві отримані препарати розраховані на дві дози) зробили майже 27,5 тисячам осіб. Це близько 0,8% населення країни.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджувала, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак незабаром з’явилася інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення. Попри це, Росія розпочала масову вакцинацію населення.

Серед тих, хто вже вакцинувався російською вакциною, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.

В лютому Кабінет міністрів України заборонив реєструвати й використовувати російську вакцину проти COVID-19 на території України.