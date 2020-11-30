Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

У понеділок, 30 листопада, Санду дала кількагодинну пресконференцію, під час якої, зокрема, проінформувала про свою позицію щодо Придністров’я.

Президентка виступила за виведення Оперативної групи російських військ (ОГРВ) у Придністров’ї.

“Не було договору і двосторонньої угоди про перебування оперативної групи військ в Придністров’ї. […] ОГРВ необхідно вивести з території Молдови”, — заявила Санду.

Водночас вона зазначила, що вже 18 років існує договір між РФ та Молдовою щодо розміщення миротворців. На її переконання, миротворчу місію треба зробити громадянською за участі ОБСЄ.

“Буду працювати з Росією стільки, скільки потрібно, щоб вирішити питання вивезення зброї і виведення військ”, — зазначила Санду.

У Кремлі вже відреагували на такі заяві молдовської лідерки. Зокрема, речник президента РФ Дмитро Песков заявив, що з чинним президентом Ігорем Додоном діалог був більше конструктивний, пише “Інтерфакс Росія”.

“Ми розраховуємо на те, що цей конструктивізм триватиме, що в цьому плані буде певна спадкоємність, і що ми будемо враховувати всі можливі негативні наслідки будь-яких різких кроків”, — додав він.