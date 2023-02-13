Президентка Молдови Мая Санду заявила, що на території її держави Росія планує здійснити державний переворот. Вона стверджує, що Москва може використати для цього протести опозиції та напади на урядові будівлі.

Про це повідомило NewsMaker з посиланням на брифінг Санду.

За словами президентки Молдови, РФ може спробувати залучити до справи молдавську опозицію. На мітинги планувалося також завезти російських провокаторів, замаскованих під протестувальників, і захопити державні будівлі, змінивши у такий спосіб владу в республіці.

Санду додала, що росіяни розраховують на внутрішні сили в Молдові, зокрема партію “Шор”, та іноземців. Серед останніх можуть бути громадяни РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Раніше Москва вже намагалася дестабілізувати ситуацію у Молдові, зокрема восени минулого року.

“План (Росії, – ред.) на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей із військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників”, – розповіла президентка.

Мая Санду посилається на документи, отримані від України.

“Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій”, – сказала Санду.

Вона запевнила, що держоргани безпеки працюють над запобіганням провокаціям і тримають ситуацію під контролем. За словами Санду, метою цих дій є “повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі і заміна її нелегітимною”, проросійською, “щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України”.

Президентка заявила, що всіх, хто бере участь у таких акціях, і хто їх захищає, необхідно притягнути до відповідальності. Глава держави закликала громадян бути пильними та довіряти офіційній інформації.

“Спроби Кремля влаштувати насильство в нашій країні не мають успіху. Зберігаємо спокій та віримо у Молдову”, – зауважила Санду.