Європейський союз у рамках нового пакету санкцій проти Білорусі може запровадити обмеження на експорт білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters із посиланням на голів МЗС країн-членів Євросоюзу.

В ЄС хочуть запровадити санкції у відповідь на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича. Раніше в Брюсселі пообіцяли “серйозні наслідки” для Білорусі через цей випадок.

У четвер, 27 травня, у столиці Португалії – Лісабоні зібралися міністри закордонних справ країн ЄС. Вони заявили, що розглядають можливі санкції проти секторів, які відіграють центральну роль в економіці Білорусі, щоб завдати реальної шкоди режиму Олександра Лукашенка.

“Захоплення літака і затримання двох пасажирів абсолютно неприпустимі, і ми почнемо обговорювати виконання секторальних і економічних санкцій”, – заявив у коментарі журналістам перед неформальною зустріччю в Лісабоні верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Якими можуть бути санкції проти Білорусі, розповів журналістам міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

“Я думаю, що ключове слово – це поташ (калійні добрива, – ред.). Ми знаємо, що Білорусь виробляє дуже багато поташу, це один із найбільших постачальників у світі. І я думаю, що Лукашенку буде дуже боляче, якщо нам вдасться щось зробити в цій галузі”, – наголосив Ассельборн.

Водночас міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що ЄС слід розглянути можливість удару по нафтовому сектору.

А очільник МЗС Німеччини Гайко Маас розповів про ймовірні санкційні заходи щодо фінансових транзакцій (за словами дипломатів, ймовірно, вони включатимуть заборону на надання кредитів ЄС білоруським банкам).

За словами Мааса, санкції проти Білорусі слід і далі посилювати, принаймні, доти, доки не буде звільнено понад 400 політичних в’язнів.

Міністри в Лісабоні уточнили, що нові санкції включатимуть черговий раунд заборон на поїздки і заморожування активів. Вони прагнуть досягти кінцевої угоди щодо цього 21 червня, коли зустрінуться в Люксембурзі.

Як зазначає Reuters, експорт поташу (солі з високим вмістом калію, що використовується в добривах) є одним із основних джерел іноземної валюти для Білорусі. Державна компанія “Білоруськалій” заявляє, що виробляє 20% від світових поставок.

Статистичне агентство ЄС повідомило, що минулого року Євросоюз імпортував з Білорусі хімікатів на суму в 1,2 млрд євро (1,5 млрд доларів), включно з поташем, а також сирою нафтою і супутніми товарами (такими як паливно-мастильні матеріали) на суму понад 1 млрд євро.

Нагадаємо, що 24 травня глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) після інциденту з Романом Протасевичем вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.