Про це повідомляє агентство Reuters.

За документ проголосували 17 сенаторів, а проти висловилися п’ятеро.

Це один із найжорсткіших пакетів антиросійських заходів за останній час. Самі автори характеризували документ як “санкції з пекла” через їхню жорсткість.

Повна назва законопроєкту – Defending American Security from Kremlin Aggression Act (“Акт про захист безпеки США від кремлівської агресії”). Він був внесений до Сенату ще в лютому 2019 року сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і представником Демократичної партії Робертом Менендесом.

Саме Грем називав DASKA законопроєктом про санкції “з пекла”.

Санкційний пакет передбачає обмеження проти банків, які сприяли “втручанню уряду РФ в демократичні процеси в інших країнах”.

Також може бути введена заборона на участь американських компаній у нафтових проєктах РФ; заборона на операції з новими випусками російських держоблігацій; санкції проти інвестицій у російські проєкти зрідженого природного газу; заборона на інвестиції в інші енергетичні проєкти РФ за кордоном.

Передбачені санкції щодо осіб та організацій, які пов’язані з хакерами та іншими кіберзлочинцями, а також обмежувальні заходи щодо політиків, бізнесменів та інших осіб, які сприяли корупції в РФ або отримували вигоду від корупційної діяльності. Крім того, можуть бути введені санкції проти співробітників ФСБ РФ за незаконне захоплення український військових моряків у районі Керченської протоки.

Схвалення комітетом означає, що тепер документ надійде на розгляд повного складу Сенату США.

“Якщо цей законопроєкт стане законом, це буде найсильнішою заявою Конгресу про те, що ми втомилися від суперечностей, які (президент РФ Володимир, – ред.) Путін сіє по всьому світу, і загрози, яку він становить для свого регіону”, – наголосив сенатор Грем.