В Білому домі пояснили, що введення нових санкцій проти Росії - це лише один з компонентів відповіді американської сторони на неправомірні дії Кремля.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Представники президентської адміністрації нагадали, що під час першої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Джо Байден говорив про заклопотаність через “провокаційні дії Росії за кордоном”. При цьому, він попереджував, що США відреагують.

2 березня адміністрація Байдена відповіла на використання Росією хімічної зброї з метою отруїти опозиційного політика Олексія Навального.

На початку тижня Байден провів телефонну розмову, під час якої сказав Путіну, що скоро Америка відповість за неправомірні кібератаки й втручання в президентські вибори 2020 року.

Тепер США повідомили про введення додаткових мір у вигляді санкцій. Це реакція на дії російського уряду і його розвідслужб, спрямованих проти американського суверенітету.

“Санкції – один з компонентів сьогоднішньої відповіді. Сьогодні президент Байден підписав новий наказ стосовно санкцій, який дає адміністрації ширші повноваження для реагування та стримування стосовно зовнішньої діяльності Росії. Це дає чіткий сигнал російському уряду, що ми не прийматимемо їх дестабілізаційну поведінку, яка шкодить Сполученим Штатам, нашому народу, нашим союзникам та партнерам, і що ми відповімо подібним чином, якщо така діяльність продовжиться чи посилиться”, – заявили в Білому домі.

В президентській адміністрації звернули увагу на те, що введення санкцій демонструє “відсутність бажання брати участь в ескалаційному циклі з Росією.”.

Чиновники нагадали, що президент Байден зацікавлений в стабільних та конструктивних відносинах с російським урядом.

Також вони зазначили, що Байден ініціював зустріч з Путіним, однак Росія не відповіла.

Нагадаємо, що у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції викликані кібератаками Росії на урядові ресурси США, а також анексією Криму.