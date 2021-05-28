Рада національної безпеки і оборони ще не отримувала документи щодо запровадження санкцій проти прибічників Олександра Лукашенка.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

В п’ятницю, 28 травня, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що пакет санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, вже передали на розгляд РНБО.

“Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента”, – заявив він.

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Утім ввечері того ж дня Данілов проінформував, що Кабінет Міністрів поки відповідного рішення на розгляд РНБО не передавав.