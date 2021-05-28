Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
В п’ятницю, 28 травня, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що пакет санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, вже передали на розгляд РНБО.
“Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента”, – заявив він.
Утім ввечері того ж дня Данілов проінформував, що Кабінет Міністрів поки відповідного рішення на розгляд РНБО не передавав.
“Я хочу сказати, що у нас є процедури. При всій повазі до пана Єніна. Документи має подавати Кабінет Міністрів. Це питання має бути спочатку проговорене на засіданні Кабінету Міністрів, КМУ має відповідне прийняти рішення. Якщо таке рішення і подання від прем’єрміністра буде, то, звичайно, ми будемо таке питання розглядати. На цю хвилину таких документів у нас ще немає”, — сказав Данілов.
- Як відомо, Україна з середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.
- Україна також припиняє імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.
- Своєю чергою Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.