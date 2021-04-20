П’ятий президент та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко обговорив з послами держав Групи семи (Великої сімки) та Європейського Союзу безпекові питання та протидію пандемії коронавірусу.

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Петро Порошенко подякував послам країн Групи семи та ЄС за “непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії”.

“Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху”, – наголосив Петро Порошенко.

А ще п’ятий президент представив план “Європейської Солідарності” щодо протидії коронавірусу.

Крім того, Петро Порошенко поспілкувався із президентом Європейської народної партії Дональдом Туском. Основна тема обговорення – ескалація ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам РФ.

“У ході розмови закликав європейських партнерів розглянути питання щодо посилення економічних та секторальних санкцій проти Росії, включаючи їхню синхронізацію з останніми санкціями США та припинення реалізації політично вмотивованого проєкту “Північний потік-2″, розміщення миротворчого контингенту ООН на території окупованих частин Донецької та Луганської областей, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та європейської перспективи”, – зазначив Порошенко.