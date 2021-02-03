#Букви розповідають, що про це впродовж дня казали президент Володимир Зеленський та голова Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Це викликало хвилю запитань про можливе розширення санкційного переліку. Під час свого брифінгу в середу голова РНБО анонсував санкції й проти інших телеканалів, але після того, як з’являться підтвердження від відповідних служб про необхідність їх введення.

“Таких каналів дуже багато. В залежності від того, коли у нас будуть відповідні документи, саме документи, а не емоції, буде відповідне реагування. Не має значення, це на сході чи на заході чи де”, — зазначив Данілов відповідаючи на запитання про блокування “Донбас Онлайн” та інших телеканалів з “зовсім не проукраїнськими сюжетами”.

Тим часом президент провів зустріч з керівниками провідних українських телевізійних каналів для обговорення санкцій. Пресслужба Зеленського не інформує, що це були за телеканали та за яким принципом їх було відібрано.

Метою зустрічі було переконати представників ЗМІ, що інших ЗМІ це не торкнется. Ця позиція дещо суперечить тій, що озвучив Данілов.

На зустрічі президент зазначив, що рішення про санкції мало обґрунтування у зв’язку з фінансуванням цим телеканалів з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

“Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіабізнесу”, — наголосив президент.

Санкції проти телеканалів Козака: реакція

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.