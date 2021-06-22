Про це повідомляє пресслужба суду в Facebook.

“22 червня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі ВС продовжив розгляд справи № 9901/47/21 за позовом ТОВ “АРІАДНА ТВ”, в якому оскаржено Указ президента від 2 лютого 2021 року № 43/2021 “Про рішення РНБО України від 2 лютого 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Суд відклав розгляд справи. Наступне судове засідання призначено на 14:30 20 вересня 2021 року”, – йдеться у повідомленні.

Під час судового засідання було заслухано клопотання представника позивача про приєднання доказів до матеріалів справи. Верховний Суд задовольнив це клопотання.

Крім того, колегія суддів під час розгляду клопотання представників позивача про звернення КАС ВС до СБУ з метою надання їм (представникам позивача) письмового дозволу для ознайомлення з документами справи, що містять гриф “Для службового користування”, зауважила на відсутності таких документів у матеріалах справи та зазначила, що це клопотання буде вирішено після надходження відповідних документів до суду.

Верховний Суд також задовольнив клопотання представників позивача і надав їм право на ознайомлення з документами з грифом “Таємно”, оскільки представники позивача отримали доступ і допуск до державної таємниці.

Суд відклав розгляд справи.

Наступне судове засідання призначено на 14:30 20 вересня 2021 року.