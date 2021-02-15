Верховний суд України ухвалив рішення за позовом телеканалу ZIK, проти якого були накладені санкції. Однак позивач допустив низку помилок, на вирішення яких є 10 днів.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду в Facebook.

“12 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов від ТОВ “Телерадіокомпанія “Нові комунікації” до президента України, в якому позивач оспорює указ президента України від 2 лютого 2021 року”, – йдеться у повідомленні.

Мова йде про указ № 43/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

“Ухвалою від 15 лютого 2021 року у справі № 9901/33/21 позовну заяву ТОВ залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків”, – інформує суд.

Рішення мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок. Отже, телеканал має надати докази, що підтверджують зарахування коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви.

Крім цього, позивач не надав суду доказів, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення РНБО, Служби безпеки України, Верховної ради до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Що відомо про санкції проти телеканалів Козака

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.

У четвер, 4 лютого, “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) на своєму з’їзді ухвалила резолюцію щодо ініціювання процедури імпічменту президента України Володимира Зеленського. До таких дій партія вдалася через персональні санкції проти нардепа Тараса Козака та блокування каналів “112 Україна”, NewsOne і ZIK.

#Букви розбиралися у тому, чому насправді могли ввести санкції та якими є перспективи розгляду справи щодо їхнього скасування в судах.

Юрист Назар Чорний в коментарі #Буквам розповів, як працює механізм санкції та чи зможуть зазначені фізичні та юридичні особи їх позбутися.