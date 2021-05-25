Про це повідомили у пресслужбі суду.
Як сповіщалося, 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію черговий пакет санкцій РНБО. Повідомляючи про рішення Ради щодо санкцій президент акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”. За його словами, більшість з них перебувають за кордоном, на волі в Україні перебуває 17 осіб.
Станом на 25 травня до ОАСК надійшло три заяви, автори яких просять зупинити дію рішення РНБО в частині застосування санкцій щодо уродженців Чеченської Республіки, громадян Російської Федерації:
- Ясагова Адлана Умаровича
- Ідрісова Мусліма Алімовича
- Шаіпова Магомеда Увайсовича
В суді зазначили, що відповідні заяви надійшли до подання самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.
“Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, цей пакет санкцій містить 674 імені. Серед тих, проти кого вжито заходи — ватажки “ЛНР” та “ДНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник, “прем’єр” окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов.
- Також було запроваджено санкції щодо понад 100 юридичних осіб, зокрема — деяких російських та кримських телерадіокомпаній.