Про це повідомляє прес-служба політичної партії “Європейська солідарність”.
Уточнюється, що таку політичну заяву Порошенко зробив під час зустрічі з послом Франції в Україні.
“Висловлено серйозне занепокоєння через постійні обстріли українських позицій попри домовленість про перемир’я за результатами грудневого Паризького саміту Нормандської четвірки. Петро Порошенко також наголосив на необхідності розгортання миротворчої місії ООН в Донбасі”, – сказано в повідомленні.
Водночас сторони також обговорили прогрес України в євроінтеграції, заявили про необхідність інклюзивного законодавчого підходу, що забезпечує участь опозиції та громадянського суспільства в політичному процесі.
Крім того, на зустрічі Порошенко висловив стурбованість “спробами інструменталізувати правосуддя в Україні проти політичних опонентів”.
Фото: Европейская солидарность
Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- У РФ заявили, що санкції США проти “Північного потоку-2” – “недобросовісна конкуренція”.
- Також представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ “симетрично” відповість на санкції США проти газопроводу “Північний потік – 2”.