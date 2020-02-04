П'ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що економічні санкції проти Росії мають діяти до виконання Мінських угод.

Про це повідомляє прес-служба політичної партії “Європейська солідарність”.

Уточнюється, що таку політичну заяву Порошенко зробив під час зустрічі з послом Франції в Україні.

“Висловлено серйозне занепокоєння через постійні обстріли українських позицій попри домовленість про перемир’я за результатами грудневого Паризького саміту Нормандської четвірки. Петро Порошенко також наголосив на необхідності розгортання миротворчої місії ООН в Донбасі”, – сказано в повідомленні.

Водночас сторони також обговорили прогрес України в євроінтеграції, заявили про необхідність інклюзивного законодавчого підходу, що забезпечує участь опозиції та громадянського суспільства в політичному процесі.

Крім того, на зустрічі Порошенко висловив стурбованість “спробами інструменталізувати правосуддя в Україні проти політичних опонентів”.

Фото: Европейская солидарность

Нагадаємо, що Державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.