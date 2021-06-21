Український олігарх Дмитро Фірташ категорично заперечує звинувачення з боку Ради нацбезпеки і оборони України, яка запровадила проти нього санкції.

Про це повідомляє видання “Радіо Свобода” з посиланням на заяву адвоката Фірташа Ленні Девіса, поширену американською адвокатською фірмою Davis Goldberg & Galper PLLC.

“Пан Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення у Раді безпеки. Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні”, — йдеться в заяві.

Як відомо, напередодні відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. За його підсумками секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про запровадження проти олігарха Дмитра Фірташа санкцій.

“Сьогодні були запроваджені санкції стосовно Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет санкцій, який може застосувати наша країна відносно цього пана… Що стосується Фірташа – це його участь у титановому бізнесі. Це постачання сировини, яка потім іде – і це відслідковано нашими розвідниками – на військові підприємства Російської Федерації. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалась”, – заявив Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Про запровадження “повного пакета санкцій” проти Фірташа поінформували й в пресслужбі Офісу президента. В ОПУ зазначили, що “за інформацією СБУ та розвідки, титанові підприємства бізнесмена постачали сировину для військових підприємств РФ”.