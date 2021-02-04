Санкції щодо «112 Україна», NewsOne та ZIK оскаржують у Верховному Суді

У Верховному Суді оскаржують Указ президента про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій до трьох телеканалів.

Про це повідомляє пресслужба ВС.

“4 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оспорюють Указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позовам, які надійшли до суду, присвоєно реєстраційні номери справ – № 9901/22/21, № 9901/23/21.