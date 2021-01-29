Санкції США: Дубінський розкрив деталі розмови із Зеленським

Про це йшлося в етері шоу “Право на владу”.
Дубінський зізнався, що розмова про санкції із Зеленським сталася на святковому фуршеті в день народження президента перед засіданням фракції.
Нардеп, за його словами, сказав главі держави, що кампанію проти нього почали аферисти, і він не збирається нікуди йти.
“Я говорив президенту… що це аферисти, які наступними будуть намагатися вводити санкції, умовно, проти Єрмака, проти Арахамії… проти вас, Володимире Олександровичу. Якщо ви цього не розумієте, ви будете наступним”, – заявив народний депутат.
Він запевняв президента, що не порушив жодного українського закону.
Ведуча запитала, чи вважає нардеп, що на президента тиснуть.
“Я вважаю, що його оточення просто використовує ці помилкові наративи для того, щоб вводити його в оману. Тому що це інструмент тиску на владу — причому тиск не в позитивному ключі. Тому що той же ЦПК системно захищає пана Ситника, який є двічі судом визнаним корупціонером, внесений до державного реєстру корупціонерів, Конституційний суд визнав призначення його директором НАБУ неконституційним. Він продовжує робити вигляд, що він виконує обов’язки директора НАБУ, а по суті присвоїв його повноваження. Про це там ні слова. Там немає жодного слова про жодного корупціонера, які продовжують керувати державою Україна”, — відповів Дубінський.
Як стало відомо напередодні, депутати фракції “Слуги народу” розпочали збирати підписи за виключення Олександра Дубінського. Голосування з цього питання відбувається в спеціальному мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Воно триватиме добу. Проміжні результати в додатку не видно.
Нагадаємо, 25 січня відбулося засідання фракції “СН”. Одним з питань, обговорюваних під час засідання, було запровадження США санкції проти нардепа Олександр Дубінського. Під час засідання президент Володимир Зеленський запропонував Дубінському залишити фракцію.
“[Зеленський] не просив його, але кілька разів озвучив, що цей варіант буде найкращим. Сам же Дубінський під кінець вже оговтався і став активно захищатися. Заявляв, що у всьому винна нардеп Радіна (голова комітету з питань антикорупційної політики — ред.), яка здала його американцям”, — розповідало #Буквам джерело.
Дубінській та американські санкції
11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Він, як зазначається у заявах мінфіну США та держсекретаря Майка Помпео, сприяв діяльності іншого нардепа, Андрія Деркача. Проти останнього санкції запровадили ще у вересні — через допомогу Росії у втручанні в вибори президента США 2020 року.
Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.
Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.
Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.
- Раніше політична партія “Демократична сокира” звернулася до українських та іноземних банків, чиїм клієнтом є Дубінський, з вимогою заблокувати його рахунки.
- Національний банк України попередив українські банки про ризики, пов’язані із здійсненням фінансових операцій з народним депутатом Олександром Дубінським та іншими особами, яких уряд США вніс до санкційного списку.