Санкції США: Дубінський розкрив деталі розмови із Зеленським

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому покинути фракцію, але він відмовився.

Про це йшлося в етері шоу “Право на владу”.

Дубінський зізнався, що розмова про санкції із Зеленським сталася на святковому фуршеті в день народження президента перед засіданням фракції.

Нардеп, за його словами, сказав главі держави, що кампанію проти нього почали аферисти, і він не збирається нікуди йти.

“Я говорив президенту… що це аферисти, які наступними будуть намагатися вводити санкції, умовно, проти Єрмака, проти Арахамії… проти вас, Володимире Олександровичу. Якщо ви цього не розумієте, ви будете наступним”, – заявив народний депутат.

Він запевняв президента, що не порушив жодного українського закону.

Ведуча запитала, чи вважає нардеп, що на президента тиснуть.

“Я вважаю, що його оточення просто використовує ці помилкові наративи для того, щоб вводити його в оману. Тому що це інструмент тиску на владу — причому тиск не в позитивному ключі. Тому що той же ЦПК системно захищає пана Ситника, який є двічі судом визнаним корупціонером, внесений до державного реєстру корупціонерів, Конституційний суд визнав призначення його директором НАБУ неконституційним. Він продовжує робити вигляд, що він виконує обов’язки директора НАБУ, а по суті присвоїв його повноваження. Про це там ні слова. Там немає жодного слова про жодного корупціонера, які продовжують керувати державою Україна”, — відповів Дубінський.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції “Слуги народу” розпочали збирати підписи за виключення Олександра Дубінського. Голосування з цього питання відбувається в спеціальному мобільному застосунку “слуг”, в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Воно триватиме добу. Проміжні результати в додатку не видно.